記録的な豪雨で県内では、14日午前11時までに3人の死亡が確認され、現在も2人の安否が分かっていません。県内に熱中症警戒アラートが発表される中、捜索活動が続いています。熊本市の中央を北から南に流れる井芹川では、13日に引き続き、14日朝から、安否不明となっている男性の捜索が行われていますが、猛暑の中での活動です。 3日前の11日、2台の車が、増水した川の水に巻き込まれました。このうちの1台の運転者が、「