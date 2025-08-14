お盆を迎えた8月13日夜から14日朝にかけて、新潟県内では住宅火災が相次いで発生した。13日午後10時半ごろ、新潟市江南区袋津で近隣の住民から「住宅が燃えている」と警察に通報があった。火はおよそ3時間後に消し止められたものの、この火事で夫婦が2人で住む木造2階建ての住宅が全焼。出火当時、家には50代男性が1人でいたが、逃げてけがはなかった。また、14日午前6時ごろには胎内市下館でも木造2階建ての住宅の一部が燃える火