ＧｒｅｅｎＢｅｅ [東証Ｇ] が8月14日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の6100万円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の7500万円→1億0900万円(前期は6000万円)に45.3％上方修正し、増益率が25.0％増→81.7％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2