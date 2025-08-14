劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマが、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱する「JANE DOE（ジェーン ドウ）」に決定。同曲のイントロが流れるティザー映像、初コラボレーションを果たした米津と宇多田のコメントが解禁された。【動画】米津玄師×宇多田ヒカルが豪華タッグ！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ「JANE DOE」ティザー映像原作はシリーズ累計発行部数3000