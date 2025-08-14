意外と多い「ドアバイザー」取り付けのメリットクルマのサイドウインドウ上部に取り付けられる「ドアバイザー（サイドバイザー）」は、多くの車種でオプションとして設定されています。クルマに詳しくない人が見れば、その見た目は屋根のひさしのようです。【画像】知らなかった！これが「ドアバイザー」取り付けの理由です！画像を見る！（14枚）では、実際にどのような役割を果たしているのでしょうか。クルマに装着される