◇米女子プロゴルフツアーポートランド・クラシック（１３日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ）ＡＩＧ全英女子オープンで４位に入った竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が開幕前に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ、「すごい風とかのコンディションのなか、いいプレーもあったり悪いショットもあったり、いろんな経験ができた。この経験をまた生かして頑張りたい」と２週前の海外メジャーを振り返った。前週