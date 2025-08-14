鹿児島市で活動する原田学園サッカークラブU-15が、あす15日から北海道で開かれる全国大会に初めて出場することになり、このほど鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問しました。 原田学園サッカークラブU-15は、鹿児島市などの中学生で構成され、部活動の地域展開を見据えて2023年に発足。 6月の九州大会で上位に入り、創部3年目で初の全国切符をつかみました。 この日、選手24人と鹿児島ユナイテッドFCの元選手である吉井