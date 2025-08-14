Image: PAPERLESS PAPER 気分で変えればちょっと模様替え気分。スーパーマーケットの値札や電子書籍で身近な電子ペーパー。白黒のイメージがあるかもしれませんが、今はフルカラー表示ができる機種もあります。最初からデジタルで制作したグラフィックはもちろん、紙媒体でもデジタル化できればOK。しかし、まだガジェットっぽさがあって、あんまり日常に溶け込んだデバイスではないような？