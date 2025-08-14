【MLB】エンゼルス - ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）【映像】大谷VSトラウト、対戦直後に捉えた両者の“表情”ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・投手」で今季9度目の先発登板。初回2死走者なしで迎えたのは、かつての盟友マイク・トラウトとのメジャー初対決だった。23年WBC決勝を彷彿とさせる勝負の末、大谷は笑顔、トラウトは悔しさをにじませるという、好対照の表情が印象的だった。初回