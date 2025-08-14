¡Ö¸¢ÎÏ¤Ï10Ç¯¤âÂ³¤«¤º¡¢ºé¤­¸Ø¤ë²Ö¤â½½Æü¤È¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¡Ê¸¢ÉÔ½½Ç¯¡¢²ÖÌµ½½Æü¹È¡Ë¡×¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÕúÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¡ÈÀ­Åª¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯±ÇÁü¡É´Ú¹ñ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢5Ç¯¤Î¿Íµ¤¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊÂà¿Ø¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Èó¾ï²ü¸·Îá¤ÎÉÛ¹ð¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÃ¸¡¡Ë¤Ë¤è¤ëÁÜºº¶ÉÌÌ¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯¤Î´Ö¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥­¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ï8·î12Æü¡¢ÎòÂåÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ÎÃæ