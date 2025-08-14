親が子どもの心配をするのは、いくつになっても変わらないと思います。いつまでも家にいてほしいと思うのは、親なら当然の気持ちでしょう。ただ、中年になっても実家暮らしをしているとなると「早く家を出てほしい」と切実な願いへと変化してしまうようで……。今回は、子ども部屋おじさんと化した息子の話をご紹介いたします。早く家を出てほしい「息子は50歳になりますが、いまだに実家暮らしをしています。いわゆる『子ども部屋