アイフリークモバイル [東証Ｓ] が8月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は700万円の黒字(前年同期連結は1500万円の赤字)に浮上し、通期計画の6300万円の赤字をすでに上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-3.0％→1.4％に大幅改善した。 株探ニュース