5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LACCO TOWER¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î±ö¢®·¼¼¨¤¬º¸¼êÌô»Ø¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ba.±ö¢®·¼¼¨¤¬º¸¼êÌô»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢8·î16Æü(ÅÚ)ÃÓÂÞadm¸ø±é¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢ÉÂÌ¾¤Ï¡Øº¸´Ä»Ø¿­¶Úç§Â»½ý¡Ê¤Ò¤À¤ê¤«¤ó¤·¤·¤ó¤­¤ó¤±¤ó¤½¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù