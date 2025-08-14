日銀は１４日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が３．２０倍、「同５年超１０年以下」が２．６６倍、「同１０年超２５年以下」が３．４７倍、「同２５年超」が２．１９倍となった。 出所：MINKABU PRESS