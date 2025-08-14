ＩＮＴＬＯＯＰが後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに、８月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位を引き下げることで投資家が投資しやすい環境を整え、株式の流動性を高めるとともに投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS