浙江省・平湖市にある「中日（平湖）産業協力パーク」は、2015年に浙江省唯一の日系企業特化型産業園として設立され、現在は130社以上が進出する同省最大の日系企業集積地に成長しました。園内の2024年の工業生産額は196億元（約3900億円）に達し、企業誘致型から国際的ビジネス環境の整備へと方針を転換しています。同園で事業を展開する代表的企業の一つ、浙江ハウス食品有限公司は、ハウス食品（中国）投資有限公司の傘下で2018