現地８月13日にイタリアで開催されたUEFAスーパーカップで、昨季にヨーロッパリーグを制したトッテナムが、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンと対戦。まさかの結末を迎えた。アンジェ・ポステコグルーの後任として、トーマス・フランクを新監督に迎えたトッテナムは、39分にミッキー・ファン・デ・フェンの得点で先制に成功。さらに48分、クリスティアン・ロメロが追加点を挙げ、２点をリードしたまま終盤を迎え