ネクソンが急反発し、年初来高値を更新した。同社は１３日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．８％増の２３２７億８４００万円、最終利益は同４３．２％減の４３０億３０００万円となった。前期に中国で配信をし爆発的な人気となった「アラド戦記モバイル」の反動が出た半面、パソコン版「アラド戦記」や「メイプルストーリー」が再活性化したと