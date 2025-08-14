「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在で堀田丸正が「売り予想数上昇」３位となっている。 １４日の東証スタンダード市場で堀田丸正が横ばい圏で推移。前日まで６連騰となり、このうち５日間はストップ高を演じ株価が急騰していた。４日の取引終了後、ＲＩＺＡＰグループが保有する株式の一部を、米バックト・ホールディングス＜BKKT＞傘下で暗号資産をはじめ