ウェッジホールディングス [東証Ｇ] が8月14日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常損益は1000万円の黒字(前年同期は4億7700万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常損益は8400万円の赤字(前年同期は4600万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の7.3％→-11.0％に急悪化した。 株探ニュース