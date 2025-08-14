【モデルプレス＝2025/08/14】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の姉弟ショットを公開した。【写真】「御上先生」生徒役、幼少期の姉弟そっくりショット◆吉柳咲良、幼少期の姉弟ショット公開吉柳は「実家で見つけた姉弟ショット」と幼い頃の弟との写真を披露。可愛らしく頬を寄せている姿が収められている。この投稿に、ファンからは「可愛すぎ