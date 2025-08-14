第１０７回全国高校野球選手権大会の第９日第１試合（１４日、甲子園）は、仙台育英が開星（島根）を６―２で下した。先制点を許して迎えた初回の攻撃で、一死一塁から土屋（３年）の中前打に相手中堅手が打球処理にもたつき一死二、三塁。川尻（３年）の右犠飛で同点に追いつくと、再び乱れた中継を見逃さなかった二走の土屋も生還し、逆転に成功した。３―１の６回には田山（２年）と原（３年）の連続適時打で２点を奪うなど