沖縄尚学３―０鳴門（２回戦＝１４日）沖縄尚学（沖縄）が２試合連続の零封勝ち。二回、宜野座の適時二塁打で１点を先制し、九回にも宜野座の適時打で２点を加えた。新垣有、末吉の継投で無失点に抑えた。鳴門（徳島）は再三走者を出したが、好機を生かせなかった。