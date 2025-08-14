■山寺も「偶然会えるなんて！めちゃくちゃ嬉しかったよー！」と反応 【写真】佐久間大介と山寺宏一の寄り添いショットなど Snow Manの佐久間大介が個人Xで、声優の山寺宏一とのツーショットを公開した。 佐久間は「さっきたまたまスタジオで、山寺さんと遭遇しました。嬉しかった～。山寺さーんまたお仕事ご一緒したいです！！」というメッセージと共にツーショットを公開。 白いTシャツ