技研ホールディングス [東証Ｓ] が8月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比26.2％増の2.7億円に伸び、通期計画の7.5億円に対する進捗率は37.2％に達し、5年平均の21.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.1％→15.3％に急上昇した。 株探ニュース