■「甘え方に癒されます」「ミッキーと仲良しさんだね」「佐久間家が平和でほっこり」などの声集まる 【写真】佐久間大介の愛猫が胸元で甘える姿やミッキーとの握手ショット Snow Manの佐久間大介が個人Xで愛猫とたわむれる写真をポストした。 佐久間は「今日はツナがベッタリ。可愛いぃ、」と、ローリング・ストーンズのTシャツを着た自身の首元にぺったりと寄り添う愛猫の写真を公開。猫が乗り、伸び