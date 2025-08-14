女優チェ・ヨジン（42）が結婚後に浮上した夫に関する噂について自ら説明し、率直な立場を明かした。【写真】チェ・ヨジン、夫にキス8月13日に公開されたYouTubeチャンネル「これが本当の最終」の「パジャマ姉妹パーティー」エピソードで、チェ・ヨジンは「結婚の知らせは誰にも知らせず、番組で初めて明かした」とし、「一つひとつ全部公開しなければならないのかと思った。両親に結婚日を知らせたのも番組を通じてだった」と打ち