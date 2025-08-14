金沢市の兼六園では14日から旧盆に合わせた無料開園が始まり、朝から多くの観光客でにぎわっています。国の特別名勝・兼六園では観光客や帰省客に広く鑑賞してもらおうと毎年、旧盆の時期に園内を無料で開放しています。先週からの大雨から一転、県内は再び強い日差しが戻り、14日は熱中症警戒アラートが発表されています。朝から気温が上昇し、14日午前11時までの最高気温は輪島で33.1度、金沢で32.3度、小松で32.2度など、石川県