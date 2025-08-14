千玄室さん茶道裏千家の前家元で、文化勲章受章者の千玄室（せん・げんしつ）さんが14日午前0時42分、死去した。102歳。京都市出身。葬儀は関係者で行い、後日お別れの会を開く予定。1964年、千利休から数え15代家元に。2002年12月に長男に家元を譲った後、「玄室」を名乗った。太平洋戦争中は、学徒出陣で海軍航空隊に入り、特攻隊員となったが敗戦で復員。茶道を通じて世界平和を訴える活動を続けた。国連教育科学文化機関