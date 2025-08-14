マイセックは、2025年7月、沖縄県竹富町の竹富地区(いんのた会)自主防災会の拠点となる「いんのた会館」入口に、同社製品の「屋外用AEDケース」を設置。 マイセック「屋外用AEDケース」 マイセックは、2025年7月、沖縄県竹富町の竹富地区(いんのた会)自主防災会の拠点となる「いんのた会館」入口に、同社製品の「屋外用AEDケース」を設置しました。 この取り組みは、台風・塩害・高温多湿といった過酷な沖縄