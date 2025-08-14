ドイツ人の父と韓国人の母を持つドイツ出身MFイェンス・カストロップが、登録先をドイツサッカー連盟（DFB）から韓国サッカー協会（KFA）に変更した。これにより、韓国代表史上初の“ドイツ系選手”が誕生する可能性が一気に高まっている。【写真】「韓国は美しい国」カストロップは何者かデュッセルドルフ出身のカストロップは2003年7月生まれの22歳。ケルンのユースを経てセカンドチームでもプレーしたが、トップチームでの公式