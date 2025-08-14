「全国高校野球選手権・２回戦、沖縄尚学３−０鳴門」（１４日、甲子園球場）沖縄尚学が２試合連続の完封勝利で３回戦に進出した。２年ぶりの夏２勝をマークした。沖縄尚学は二回、宜野座が放った左翼への適時二塁打で先制。九回には３連打で無死満塁の好機を作り、１死から宜野座の中前２点打で突き放した。投げては先発の新垣が８三振を奪う力投で５回無失点。後を受けた２年生エースの末吉が４回を無失点に抑えた。これ