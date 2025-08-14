14日午後0時49分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県三八上北地方で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、七戸町、東北町、五戸町、青森南部町、それに東通村、岩手県の久慈市と岩手洋野町、それに軽米町