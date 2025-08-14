チェルシーは27歳のフランス代表FWの売却を望んでいる。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、チェルシーに所属する27歳のフランス代表FWクリストファー・エンクンクの獲得レースにインテルも参戦したという。エンクンクも大きな期待と共に2023年7月にRBライプツィヒからチェルシーに完全移籍を果たしたものの、怪我に悩まされるなど苦しい時期が続くことに。昨季もプレミアリーグでの先発出場は9試合でゴール