【新華社フフホト8月14日】中国内モンゴル自治区ウランチャブ市四子王旗の格根塔拉草原で9日、レクリエーション競技「牛ふん拾い」が行われ、市内で開催中のモンゴル族の祭典「第14回『草原の旅』ナーダム」に楽しさを添えた。（記者/哈麗娜）