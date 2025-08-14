アメリカ各地で激しい雷雨・暴風・豪雨被害が相次いだ。8月11日、サウスカロライナ州では高速道路近くで発生した落雷の影響で変圧器が爆発し、広範囲で停電が発生した。9日、ネブラスカ州では、風速40メートル超の突風で刑務所の屋根が吹き飛び、10日にはウィスコンシン州で豪雨により河川が氾濫した。突如放たれた閃光…落雷で変圧器が爆発8月11日、アメリカ・サウスカロライナ州で走行中のカメラがとらえたのは、雨の降る高速道