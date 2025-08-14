大谷は5回途中降板でドジャース移籍後初白星はならず(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月13日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回途中80球5安打4失点7奪三振という内容だった。今季最長の5回もマウンドに上がり、一死一、二塁からザカリー・ネトに2点適時打を浴びてしまい途中降板。ドジャース移籍後初白星とはならなかった。【動画】23年WBCの再戦！大谷がトラウトと対決直球勝負の後、