群馬県桐生市で開催される「第18回クラシックカーフェスティバル in 桐生」の参加車両とガレージセール出店者の募集が、2025年8月8日（金）から始まる。申し込み受付は9月8日（月）までとなっており、旧車愛好家にとって一年に一度の特別な機会だ。【画像】年々規模を拡大し続ける「第18回クラシックカーフェスティバル in 桐生」（写真5点）このイベントは地域の賑わいを創出し、クラシックカー文化を広めることを目的として、桐