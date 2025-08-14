伊勢丹新宿店は、8月20日から8月25日まで、本館6階 催物場にて「ISETAN SHUGEI 2025（伊勢丹手藝 2025）」を開催します。おうち時間やライフスタイルの見直しを背景に、手芸は世代や性別を超えて再び注目を集めています。大量生産やデジタル化が進む現代において、「自分だけのもの」を生み出し大切に使い続ける喜びや、ものを循環させる新たな価値観として広がりを見せています。Courtesy of Isetan Shinjuku会場では、メンズアー