香港エクスプレス航空は、香港〜クアラルンプール/スバン線を8月1日に開設した。初便の出発に合わせてイベントを開催し、記念品を配布した。1日1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は香港発が3時間55分、クアラルンプール/スバン発が4時間5分。スバンはクアラルンプール近郊の空港で、旧クアラルンプール国際空港。市内中心部まで約30分でアクセスができるなど、利便性が高い。香港エクスプレス航空のマ