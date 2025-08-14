◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）の敵地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、降板後の５―４の６回無死一塁で迎えた４打席目は、３番手左腕チェフィンの前に内角スライダーにタイミングを外され、空振り三振に倒れた。マウンドに上がる前のプレーボール直後の初回先頭の１打席目は