イースター航空は、東京/成田〜ソウル/仁川線を11月16日から増便する。同日から1日1往復を増便し、1日3往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が2時間55分から3時間20分、ソウル/仁川発が2時間30分から2時間55分となる。■ダイヤZE605ソウル/仁川（07：15）〜東京/成田（09：45）／金ZE605ソウル/仁川（07：15）〜東京/成田（10：10）／月・火・水・木・土・日ZE606東京/成田（10：55