YouTubeチャンネル「しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】」内の人気コンテンツ『しくじり学園放送室』は、著名人や芸能人が自身の失敗体験を赤裸々に語り、教訓を共有するトーク番組だ。 （関連：【画像あり】森林原人、超名門校出身からトップ男優への転身を語る） 23分間ノーカット、一発勝負でトークする秘密の校内放送をテーマにMCのアルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太がゲストの本