藤子・F・不二雄ミュージアム（神奈川県川崎市）が2025年9月3日（水）に開館14周年を迎える。 【写真】14周年記念ぬいぐるみも記念アイテムラインナップを見る 14周年を迎えるなか、1階「ミュージアムショップ」や3階「ミュージアムカフェ」では記念アイテムやメニューが登場。2階「みんなのひろば」ではカプセルトイに新作が登場するほか、3階「ミュージアムカフェ」のメニュー4品が