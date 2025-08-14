今年も終戦記念日に合わせて、当時の記憶をひもとくさまざまな番組が放送されている。しかし、往時の資料を漁らずとも、戦争の傷跡は意外と身近なところにも遺されている。そこで本稿では、東京都内の戦争遺跡を巡る散策ツアーを試みた。（取材・文・写真／フリーライター友清哲）都会の喧騒のど真ん中に残る惨禍の爪痕第二次世界大戦の終結から、80年の節目を迎える今年。当時10歳の少年少女は、存命であれば90歳に達すること