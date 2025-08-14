東海地方は、今週はスッキリしない天気が続いていますが、明日15日から、強い日差しが照りつけて、猛烈な暑さが復活しそうです。この先2週間は、気温がかなり高い状態が続くでしょう。熱中症対策を万全にしてください。今日14日も雲が多くスッキリしないにわか雨に注意今日14日の東海地方は、高気圧と高気圧の間の気圧の谷となっています。また、湿った空気が入っているため、雲が広がりやすくなっています。夜にかけて、多少晴