Image: Majin Bu / X 今年注目の新カラーは？iPhone選びで大事な要素といえば？…そう、カラーリング。ブラックやホワイトなど、毎年変わらぬ色もあれば、その年の新色を狙う人も多いんじゃないかな？というわけで、カラーに関する情報です。リーカーのMajin Bu氏が、iPhone 17全シリーズのダミーモデルらしき端末をXにポスト。iPhone 17／iPhone 17 Air／iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Max