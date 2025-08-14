別世界で生きる２人がひかれあう、今時めずらしい純愛ストーリーだ。裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）は、貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）と出会う。ホスト寮の屋上でカヲルに字を教えることになった愛実。２人はやがて惹かれ合うようになるが――。井上由美子脚本の純愛ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）で主人公、愛