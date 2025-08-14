愛知県岩倉市のアパートで男性の遺体が見つかり、知人の男が傷害致死の疑いで逮捕された事件で、2人の間に金銭トラブルがあったとみられることがわかりました。 名古屋市南区の会社員、木山隼人容疑者（22）は8月11日から13日までの間に、自宅や岩倉市のアパートで住居・職業不詳の加藤宏之さん（56）の頭や顔を瓶で複数回殴るなどして、死亡させた疑いが持たれています。 警察の調べに対し、木山容疑者は