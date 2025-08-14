元ソフトバンク監督で西武OBの工藤公康氏（62）が14日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。幼少期について語った。野球を始めた経緯について「好きで始めたっていうよりは、父親のキャッチボールの相手として始めさせられた」と話した工藤氏。「野球に興味が全くなくて、甲子園自体も見たことなかったです」といい、小学校では一度野球を辞めたことも明かした。さらに中学卒業後は働く予